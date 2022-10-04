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    08:44, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 4 октября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Нефтехимик» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 13 сыгранных матчей «Барыс» с 15 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции; «Нефтехимик» имеет в активе лишь 7 очков и занимает 11-е место.

    В своем последнем матче «Барыс» дома в овертайме одержал победу над «Сочи» (5:4), а «Нефтехимик» в гостях выиграл у челябинского «Трактора» (2:1).


    Фото: hcbarys.kz





    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
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