«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 4 октября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Нефтехимик» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 13 сыгранных матчей «Барыс» с 15 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции; «Нефтехимик» имеет в активе лишь 7 очков и занимает 11-е место.

В своем последнем матче «Барыс» дома в овертайме одержал победу над «Сочи» (5:4), а «Нефтехимик» в гостях выиграл у челябинского «Трактора» (2:1).

Фото: hcbarys.kz











