+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» сыграет с московским «Динамо» в матче чемпионата КХЛ в Нур-Султане

2 Декабря 2021 11:33
Поделиться:
«Барыс» сыграет с московским «Динамо» в матче чемпионата КХЛ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» проведет сегодня домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра стартует в 19:30 по времени Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
«Барыс» проиграл аутсайдеру после серии из трех побед
Эксклюзивно на IVI: Премьера первого документального сериала о хоккейном клубе «Барыс» «Барыс» обыграл нижегородский «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ в Нур-Султане «Барыс» улучшил свою позицию на Востоке КХЛ

«Барыс» потерял очки, уступив в последнем матче «Витязю» (1:3). Отставание в турнирной таблице от восьмёрки у астанчан сейчас не столь велико — три балла. Однако ближе к концу регулярного чемпионата может оказаться, что именно эти потери стали критическими. К тому же, подопечным Юрия Михайлиса будет сложно набрать очки и сегодня — в гости пожалует один из лидеров Западной конференции, а команде не поможет защитник Эрик Мартинссон, переведённый в список травмированных.

«Динамо» отправилось в Казахстан после уверенной домашней победы над «Ак Барсом» (4:1), посвященной ушедшему из жизни 27 ноября игроку системы бело-голубых Валентину Родионову.

Даррен Диц делит лидерство в списке снайперов-защитников (9 голов в 29 играх). Кёртис Волк набирает очки уже восемь матчей подряд (2+6). Результативная серия Линдена Вея — три встречи (2+2).

У «Динамо» не менее впечатляюще в последних играх выглядят Станислав Галиев, набирающий очки шесть матчей кряду (4+6), и Оскар Линдберг, раздающий передачи семь встреч (0+9). Вадим Шипачёв — лидер бомбардирской гонки (19+31 в 34 играх). Он на одну шайбу опережает Галиева в снайперском рейтинге. Вячеслав Войнов — один из лучших ассистентов-защитников сезона (4+18 по итогам 26 игр). Для Александра Петунина следующий матч — 200-й в КХЛ. Ивану Бочарову не хватает одного сухаря до отметки в 20 шатаутов.

«Барыс» проиграл четыре последних домашних матча бело-голубым, последний успех датирован 18 октября 2016 года (1:0). В текущем сезоне «Динамо» выиграло первый матч против «Барыса» со счётом 3:1.

Прямая трансляция на каналах «Qazsport» и «KHL».



https://www.sports.kz/news/baryis-predstavil-anons-domashnego-matcha-khl-protiv-moskovskogo-dinamo

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
Поделиться:
Новости по теме
«Барыс» проиграл аутсайдеру после серии из трех побед
Эксклюзивно на IVI: Премьера первого документального сериала о хоккейном клубе «Барыс»
«Барыс» обыграл нижегородский «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ в Нур-Султане
«Барыс» улучшил свою позицию на Востоке КХЛ
Популярное
1 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
4 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
5 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
6 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Читайте также
Более 4500 обращений от столичных жителей поступило в Центр ОСИ
Астанчанин украл целый гараж и сдал в пункт приема металла
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив