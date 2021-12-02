«Барыс» сыграет с московским «Динамо» в матче чемпионата КХЛ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» проведет сегодня домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра стартует в 19:30 по времени Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Барыс» потерял очки, уступив в последнем матче «Витязю» (1:3). Отставание в турнирной таблице от восьмёрки у астанчан сейчас не столь велико — три балла. Однако ближе к концу регулярного чемпионата может оказаться, что именно эти потери стали критическими. К тому же, подопечным Юрия Михайлиса будет сложно набрать очки и сегодня — в гости пожалует один из лидеров Западной конференции, а команде не поможет защитник Эрик Мартинссон, переведённый в список травмированных.

«Динамо» отправилось в Казахстан после уверенной домашней победы над «Ак Барсом» (4:1), посвященной ушедшему из жизни 27 ноября игроку системы бело-голубых Валентину Родионову.

Даррен Диц делит лидерство в списке снайперов-защитников (9 голов в 29 играх). Кёртис Волк набирает очки уже восемь матчей подряд (2+6). Результативная серия Линдена Вея — три встречи (2+2).

У «Динамо» не менее впечатляюще в последних играх выглядят Станислав Галиев, набирающий очки шесть матчей кряду (4+6), и Оскар Линдберг, раздающий передачи семь встреч (0+9). Вадим Шипачёв — лидер бомбардирской гонки (19+31 в 34 играх). Он на одну шайбу опережает Галиева в снайперском рейтинге. Вячеслав Войнов — один из лучших ассистентов-защитников сезона (4+18 по итогам 26 игр). Для Александра Петунина следующий матч — 200-й в КХЛ. Ивану Бочарову не хватает одного сухаря до отметки в 20 шатаутов.

«Барыс» проиграл четыре последних домашних матча бело-голубым, последний успех датирован 18 октября 2016 года (1:0). В текущем сезоне «Динамо» выиграло первый матч против «Барыса» со счётом 3:1.

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https://www.sports.kz/news/baryis-predstavil-anons-domashnego-matcha-khl-protiv-moskovskogo-dinamo