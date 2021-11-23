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    13:15, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с минским «Динамо» в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 ноября в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет минское «Динамо», сообщает Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Динамо» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 30 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 26 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минское «Динамо» с 34 очками после 30 игр идет на седьмом месте на Западе. В своем последнем матче «Барыс» в гостях в овертайме победил череповецкую «Северсталь» (4:3), а «Динамо» дома проиграло по буллитам новосибирской «Сибири» (1:2).


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