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«Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ

17 Февраля 2022 14:25
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«Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КХЛ объявила пары участников ¼ финала конференций. «Казинформ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

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«Барыс» занял по итогам усечённого регулярного чемпионата восьмое место на Востоке. Коллектив из столицы Казахстана сыграл 47 матчей и заработал 51,06% от максимально возможного количества набранных баллов. Соперником подопечных Юрия Михайлиса будет магнитогорский «Металлург» (73,96%), который по проценту набранных баллов занял первое место не только в конференции, но и во всей лиге.

Примечательно, что «Барыс» и «Металлург» сойдутся в ¼ финала конференции третий год подряд. В текущем сезоне соперники уже встречались четыре раза и одержали по две победы.

Расписание матчей:

1 и 3 марта «Металлург» - «Барыс» в Магнитогорске;

5 и 7 марта «Барыс» - «Металлург» в Нур-Султане;

9 марта (при необходимости) «Металлург» - «Барыс» в Магнитогорске;

11 марта (при необходимости) «Барыс» - «Металлург» в Нур-Султане;

13 марта (при необходимости) «Металлург» - «Барыс» в Магнитогорске.

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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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