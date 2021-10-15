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    13:42, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с «Куньлунем» в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» продолжает выезд в Мытищах, сегодня команда Юрия Михайлиса сыграет с «Куньлунем». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Китайский коллектив в прошлом туре в результативном поединке уступил на выезде в овертайме минскому «Динамо» - 5:6. Авторами заброшенных шайб в ворота соперников стали Джейсон Фрэм, Грег Сквайрз, Тай Шульц, Джош Николлс и Клиффорд Пу. Голкипер Джереми Смит записал в свой актив 21 спасение.

    В 16 матчах подопечные Ивано Занатты заработали 11 очков. В данный момент это 11-е место в Восточной конференции. Лучший бомбардир команды Спенсер Фу (13 баллов, 6+7) набирает очки в четырёх последних матчах из пяти. Перед матчем с «Барысом» в списке травмированных числился защитник Колин Джо.

    Команда из Нур-Султана в среду уступила на выезде «Авангарду» - 1:4. Никита Михайлис пополнил свой снайперский счёт. Самат Данияр заработал первый балл за результативность в текущем сезоне. Голкипер Никита Бояркин отразил 54 броска в створ.

    Команда Юрия Михайлиса имеет в своём активе 14 баллов после 16 матчей. Пока это позволяет занимать лишь восьмое место на Востоке. Никита Михайлис – самый результативный игрок «Барыса», на его счету 17 (7+10) очков. В лазарете команды числится защитник Джо Морроу.

    В прошлом сезоне «Барыс» и «Куньлунь» сыграли четырежды. Все эти встречи получились не слишком результативными, и во всех матчах победу отпраздновали казахстанцы.

    Начало матча на «Арене Мытищи» в 22:30 по столичному времени.


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