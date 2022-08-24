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«Барыс» сыграет с «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2022, 09:37
«Барыс» сыграет с «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 24 августа, «Барыс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» начнется в 16:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра здесь.

Также на Кубке губернатора Челябинской области выступят челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». 25 августа «Барыс» встретится с «Трактором», 27 августа — с «Металлургом».

Что касается нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то он стартует 1 сентября. «Барыс» в своем первом матче 3 сентября в гостях сыграет с минским «Динамо».


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