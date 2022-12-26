Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

«Барыс» сыграет с «Авангардом» в Омске

26 Декабря 2022, 07:39
«Барыс» сыграет с «Авангардом» в Омске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря в Омске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Авангард» сыграет с «Барысом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После 43 сыгранных матчей у «Барыса» — 41 очко, у «Авангарда» после 42 матчей — 52 очка. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил по буллитам екатеринбургский «Автомобилист» (5:4), а «Авангард» на своем льду обыграл хабаровский «Амур» (3:1).

«Барыс» выиграл четыре из пяти последних матчей КХЛ.


Фото: sports.kz

Новости по теме
Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
Появилось видео мощной речи Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022
В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе
Теги:
Читайте также
Появилось видео мощной речи Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022
В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе
Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
Баскетболисты «Астаны» на выезде обыграли прямого конкурента в Единой лиге ВТБ
Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
Касым-Жомарт Токаев поздравил участников чемпионата мира по шахматам в Алматы
Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
Современный спорткомплекс открылся в одном из сел Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Кадровые назначения в РК за неделю
2 Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей
3 Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе
4 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
5 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба

Лента новостей