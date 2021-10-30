«Барыс» сыграет с «Амуром» в Хабаровске

ХАБАРОВСК. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» завершает октябрьскую серию матчей в Хабаровске. Сегодня команда Юрия Михайлиса сыграет с «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт казахстанского клуба.

Хабаровчане в прошлом туре в серии буллитов переиграли «Йокерит». В основное время заброшенной шайбой отметился Владимир Бутузов, решающий бросок реализовал Иван Николишин. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 30 бросков.

Лучшим бомбардиром команды является нападающий Александр Горшков, который заработал 15 (6+9) баллов. В списке травмированных «Амура» числятся вратарь Патрик Бартошак, защитник Глеб Корягин, а также нападающие Дмитрий Архипов и Глеб Зырянов.

«Барыс» в четверг одержал уверенную победу во Владивостоке – 4:1. Дмитрий Гурков вновь отличился в меньшинстве, ещё по шайбе на свой счёт записали Якоб Берглунд и лучший снайпер-защитник Лиги Даррен Диц. Первую шайбу на новом уровне забросил Динмухамед Кайыржан. Он стал самым молодым игроком в истории «Барыса», забившим гол в КХЛ. Йони Ортио справился с 21 броском.

Самый результативный игрок «Барыса» Никита Михайлис входит в пятёрку лучших бомбардиров Лиги. На его счету 25 (9+16) баллов. В лазарете по-прежнему находятся нападающие Коди Куник, Мэттью Фрэттин, Алихан Асетов и Алексей Зубов. Защитник Джо Морроу выведен из списка травмированных, курс его реабилитации подходит к концу. Однако о перспективах его участия в матчах домашней серии станет известно позже.

«Амур» и «Барыс» подходят ко второму очному поединку в сезоне имея в своём активе одинаковое количество баллов. Команды набрали по 21 очку и пока находятся вне зоны плей-офф. Примечательно, что «Сибирь» и «Нефтехимик» также заработали по 21 баллу, но благодаря большему числу побед в основное время новосибирцы и нижнекамцы идут в турнирной таблице выше.

В начале сентября «Барыс» и «Амур» встречались в Нур-Султане. Тогда казахстанцы одержали трудовую победу со счетом 3:2.

Начало матча на «Платинум Арене» в 13:00 по столичному времени.

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