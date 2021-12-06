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«Барыс» сыграет с «Ак Барсом» в Казани

6 Декабря 2021 16:00
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«Барыс» сыграет с «Ак Барсом» в Казани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 декабря в Казани состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Ак Барс» примет «Барыс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 35 сыгранных матчей «Барыс» с 32 очками идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции; «Ак Барс» сыграл 36 матчей и занимает третье место на Востоке, у него 49 очков. В своем предыдущем матче «регулярки» «Барыс» в гостях победил нижнекамский «Нефтехимик» (4:2), а «Ак Барс» на выезде победил омский «Авангард» (3:1).

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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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