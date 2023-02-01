«Барыс» сыграет против казанского «Ак Барса» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 февраля в Казани состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Ак Барс» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 22:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 57 сыгранных матчей казанский «Ак Барс» имеет в активе 73 очка; у столичного «Барыса» — 57 очков после 59 матчей. В своем последнем матче «регулярки» «Ак Барс» дома разгромил челябинский «Трактор» — 6:0, а «Барыс» на своем льду потерпел поражение в овертайме от московского «Динамо» (1:2). Из четырех последних матчей КХЛ «Барыс» смог выиграть лишь один.