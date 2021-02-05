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    11:56, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    «Барыс» сыграет на выезде с «Сибирью»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» продолжает выездную серию встречей с «Сибирью». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК.

    Новосибирцы начинают свою домашнюю серию после не слишком удачного выезда в Хабаровск. Во вторник коллектив Николая Заварухина проиграл «Амуру» со счётом 1:3. Автором единственной заброшенной шайбы стал Олег Ли.

    «Сибирь» заработала 48 очков по итогам 53 матчей, что позволяет занимать лишь девятое место в Восточной конференции КХЛ. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является нападающий Микаэль Руохомаа, в активе которого 36 (9+27) баллов. В списке травмированных числится вратарь Антон Красоткин и нападающий Эрик О’Делл.

    «Барыс» проиграл четыре из пяти последних матчей и пока не может официально оформить свой выход в плей-офф. В прошлом туре казахстанский коллектив уступил на выезде «Металлургу» - 1:3. Очередную шайбу в сезоне забросил Кирилл Панюков, Алекс Линтуниеми заработал свой первый результативный балл в КХЛ. Хенрик Карлссон отразил 28 бросков, но этого не хватило для набора очков.

    Коллектив из Нур-Султана по-прежнему замыкает кубковую восьмёрку Востока – 60 баллов после 52 поединков. Якоб Лилья – самый результативный игрок «Барыса» на сегодняшнюю дату. В своём дебютном сезоне он уже заработал 35 (20+15) очков. В лазарете находятся вратарь Йони Ортио, а также защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников.

    Оба очных поединка «Барыса» и «Сибири» в текущем сезоне завершились с одинаковым счётом 3:1, и оба раза победу отпраздновал российский коллектив.

    Начало матча в ЛДС «Сибирь» в 18:30 по столичному времени.


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