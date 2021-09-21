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    13:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» сыграет на своем льду с московским ЦСКА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет московский ЦСКА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — ЦСКА начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Напомним, «Барыс» и ЦСКА встречались между собой неделю назад — тогда казахстанский клуб сенсационно победил в Москве со счетом 6:3.

    После семи сыгранных матчей «Барыс» идет на 8-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 5 очков. ЦСКА с 12 очками после восьми игр занимает 3-е место на Западе. В последнем матче «Барыс» по буллитам в гостях проиграл «Йокериту» (2:3), а ЦСКА на выезде в овертайме выиграл у «Автомобилиста» (3:2).



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