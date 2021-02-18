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    15:43, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    «Барыс» сыграет на своем льду с «Автомобилистом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй матч домашней серии «Барыс» сыграет с «Автомобилистом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Команда из Екатеринбурга прибыла в Казахстан после выездного поражения от «Амура» в овертайме – 1:2. Автором единственной шайбы в ворота хабаровчан стал Георгий Белоусов. Вратарь Якуб Коварж отразил 38 бросков. В активе команды Билла Питерса на сегодняшний день 64 балла после 55 матчей.

    Примечательно, что такие же показатели сейчас у «Барыса». Однако из-за большего количества побед в основное время «Автомобилист» располагается на седьмом месте, а коллектив из Нур-Султана пока замыкает кубковую восьмёрку.
    В списке травмированных екатеринбуржцев числится нападающий Сергей Шумаков. Лучший бомбардир команды – нападающий Алексей Макеев (41 балл, 22+19).
    «Барыс» в прошлом туре в овертайме переиграл «Авангард» - 3:2. Победу команде принесли дубль Никиты Михайлиса, точный бросок Алихана Асетова, а также 44 сейва в исполнении Хенрика Карлссона, который многими специалистами был признан главным героем поединка. В лазарете казахстанской команды находятся вратарь Йони Ортио, а также защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников. Якоб Лилья является самым результативным игроком «Барыса» (35 очков, 20+15).
    В текущем сезоне «Барыс» и «Автомобилист» провели три поединка, и все они завершились с одинаковым счётом 3:2. Дважды победа осталась за российским коллективом.
    Начало матча на «Барыс Арене» в 19:30 по столичному времени.

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