«Барыс» сыграет дома с «Нефтехимиком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» продолжает домашнюю серию встречей с «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Нижнекамцы уже потеряли все шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. В 49 встречах подопечные Вячеслава Буцаева заработали лишь 32 балла и досрочно прекратили гонку за попадание в кубковую восьмёрку на Востоке.

В прошлом туре «Нефтехимик» в результативном поединке уступил на выезде «Сибири» - 4:6. Свои снайперские счета пополнили Алексей Волгин, Либор Гудачек, Роман Абросимов и Йонас Энлунд. Стоит отметить, что гости по ходу матча отыгрались с 0:3 и потом даже вели в счёте. Однако финальный отрезок встречи лучше провели новосибирцы.

«Барыс» во вторник дома уступил «Трактору» - 2:3 и прервал свою четырёхматчевую серию побед. Авторами заброшенных шайб стали Егор Петухов и Валерий Орехов.

Коллектив из Нур-Султана по-прежнему занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. В активе команды 57 очков после 48 матчей. В списке травмированных числятся защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников. Под вопросом участие в матче вратаря Йони Ортио, который получил повреждение в прошлой игре.

В нынешнем сезоне «Барыс» и «Нефтехимик» провели одну очную встречу. В ноябре казахстанцы на выезде одержали победу 2:1 благодаря голам Линуса Виделля и Якоба Лильи.

Матч пройдет сегодня на «Барыс-Арене». Начало в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.