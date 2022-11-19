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«Барыс» сыгает с «Амуром» в матче КХЛ в Астане

19 Ноября 2022, 08:40
«Барыс» сыгает с «Амуром» в матче КХЛ в Астане
19 Ноября 2022, 08:40

«Барыс» сыгает с «Амуром» в матче КХЛ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет хабаровский «Амур». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Амур» начнется в 17:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Фото пресс-службы ХК «Барыс»

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