3 Мая 2022 22:32

«Барыс» совершил резкое падение в топ-100 клубов Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига заняла седьмое место в рейтинге средней посещаемости среди европейских чемпионатов в сезоне-2021/22, передает Sports.kz.

IIHF опубликовала рейтинг средней посещаемости впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Средняя посещаемость КХЛ в прошедшем сезоне упала на 63% по сравнению с последним сезоном перед пандемией коронавируса из-за ограничений пропускной способности в большинстве регионов и составила 2 382 человека.

Первое место в рейтинге заняла Национальная лига Швейцарии (6 139 человек), второе — Шведская хоккейная лига (4 738), третье — Немецкая хоккейная лига (3 059). Наименьшей потери средней посещаемости удалось избежать Элитной хоккейной лиге Великобритании (5%), которая заняла четвертую строчку в рейтинге (2 885).

Также IIHF опубликовала рейтинг из ста самых посещаемых клубов Европы. Первое место удержал швейцарский «Берн» со средней посещаемостью 13 348 человек, на вторую строчку с седьмой поднялась шведская «Фрелунда» (8 531 человек), на третью с 35-й позиции поднялся швейцарский «Фрибур» (8 324).

Лучшим клубом, представляющим КХЛ, стало минское «Динамо», опустившееся с шестого на восьмое место (6 304), петербургский СКА опустился со второго на 35-е (4 211), «Барыс» из Нур-Султана — с 24-го на 42-е (3 821), казанский «Ак Барс» — с 19-го на 49-е (3 403), новосибирская «Сибирь» — с 26-го на 52-е (3 231), уфимский «Салават Юлаев» — 27-го на 57-е (2 996), ЦСКА — с 14-го на 77-е (2 378), челябинский «Трактор» — с 30-го на 79-е (2 327), череповецкая «Северсталь» поднялась с 86-го на 83-е (2 241), московское «Динамо» — опустилось с 32-го на 89-е (2 160), ярославский «Локомотив» — 23-го на 96-е (2 080).