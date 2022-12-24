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«Барыс» сотворил предновогоднее чудо в матче с лидером конференции КХЛ

24 Декабря 2022, 19:54
«Барыс» сотворил предновогоднее чудо в матче с лидером конференции КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл последний домашний матч сезона против екатеринбургского «Автомобилиста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятом месте Восточной конференции лиги, а российский ее возглавлял.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Грант-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Ножье-Бекетаев, Савицкий-Шапю-Михайлис; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Шестаков-Петухов; Шайхмедденов-Данияр, Асетов-Сагадеев-Шевченко.

Хозяевам удалось забить быстрый гол усилиями Кирилла Савицкого, а затем они пропустили трижды, тем не менее, за три минуты концовки второй части игры казахстанцы отыгрались усилиями Майкла Шапю и Никиты Михайлиса. Все решала заключительная двадцатиминутка, где Егор Петухов сумел вывести свою команду вперед, однако на это соперник ответил быстро и перевел действо в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы — 5:4.

26 декабря «Барыс» на выезде встретится с омским «Авангардом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 02:31 Савицкий (Бекетаев). В большинстве.

1:1 — 11:04 Голышев (Широков). В равенстве.

1:2 — 32:17 Романцев (Неучев). В равенстве.

1:3 — 33:20 Широков (Жукенов). В равенстве.

2:3 — 37:51 Шапю (Грант, Луис). В большинстве.

3:3 — 39:41 Михайлис (Вей). В равенстве.

4:3 — 45:34 Петухов (Шестаков, Шевченко). В равенстве.

4:4 — 48:22 Мэйсек (Широков, Волк). В большинстве.

Вратари: Бояркин — Бобков.

Штраф: 2:10 (0:2, 0:4, 2:2, 0:2).

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