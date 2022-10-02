«Барыс» сообщил об усилении состава перед матчем с командой «Сочи»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского «Барыса» поделилась свежей информацией о составе своей команды перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», передает ИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сообщается, что перед матчем с «Сочи» в общую группу вернулся Алихан Асетов, пропустивший выезд по состоянию здоровья. Кроме того, готовится дебютировать в КХЛ канадский новичок с большим опытом игры в НХЛ Майкл Шапю.

Ранее сообщалось, что встреча «Барыса» с командой Андрея Назарова состоится сегодня и начнется в 17:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».













Фото: hcbarys.kz