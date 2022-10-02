РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» сообщил об усилении состава перед матчем с командой «Сочи»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского «Барыса» поделилась свежей информацией о составе своей команды перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», передает ИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сообщается, что перед матчем с «Сочи» в общую группу вернулся Алихан Асетов, пропустивший выезд по состоянию здоровья. Кроме того, готовится дебютировать в КХЛ канадский новичок с большим опытом игры в НХЛ Майкл Шапю.

    Ранее сообщалось, что встреча «Барыса» с командой Андрея Назарова состоится сегодня и начнется в 17:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».


    Фото: hcbarys.kz



    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей Астана
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!