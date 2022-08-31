31 Августа 2022 04:10

«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контрактов с защитниками Максимом Минеевым и Юрием Сергиенко, а также нападающими Батырланом Муратовым и Михаилом Рахмановым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Двухсторонние соглашения с игроками будут действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Все хоккеисты пополнили состав «Барыса» этим летом, подписав просмотровые контракты, и приняли участие в двух предсезонных турнирах.