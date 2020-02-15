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«Барыс» - «Сочи»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

15 Февраля 2020 14:37
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«Барыс» - «Сочи»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» примет «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Это противостояние пройдет сегодня, 15 февраля, и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.
Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане, вмещающем 12 000 зрителей.
Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Сочи сильнее оказались хоккеисты казахстанского клуба и выиграли со счетом 4:1.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции с 77 очками в активе, а клуб «Сочи» идет на девятом месте Запада с 66 баллами.


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Ключевые слова: Спорт,
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