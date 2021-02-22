«Барыс» со счетом 1:5 проиграл «Сибири» домашний матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Хетерингтон-Данияр, Старченко-Гурков-Асетов; Акользин-Сагадеев-Шевченко, Мусоров.

Сейчас каждая игра для астанчан является важной в борьбе за соперника в плей-офф, поэтому противостояние с «Сибирью» казалось должны были выигрывать без проблем, но не получилось. Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором Владислав Ушенин оформил дубль и еще одну шайбу забросил Дмитрий Саюстов, все это произошло за десять минут. В заключительной двадцатиминутке хозяева забросили вроде бы, но шайба не пересекла линию ворот, а затем вновь отметился соперник, Олег Ли переиграл Дениса Каратаева, а итог подвели Данил Романцев и Никита Михайлис . 5:1 — немотивированные россияне взяли верх.

23 февраля «Барыс» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Шайбы:

0:1 — 23:25 Ушенин Влад. (Ушенин Вяч., Шашков). В равенстве

0:2 — 30:10 Ушенин Влад. (Шашков). В равенстве

0:3 — 32:24 Саюстов (Овчинников, Сетдиков). В равенстве

0:4 — 51:42 Ли. В равенстве

0:5 — 55:07 Романцев (Гуркин, Алексеев). В равенстве

1:5 — 56:24 Михайлис (Линтуниеми). В большинстве

Вратари: Карлссон 00:00-32:24, Каратаев 32:24-60:00 — Красоткин

Штраф: 6:8 (4:2, 2:0, 0:6).