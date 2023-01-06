«Барыс» снова проиграл прямому конкуренту и осложнил ситуацию в борьбе за плей-офф КХЛ

6 Января 2023, 15:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал десятую с разницей в два очка.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Бекетаев-Грэм, Шестаков-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Данияр, Луис-Борисевич-Михайлис; Гайтамиров-Кайыржан, Максимов-Шайхмедденов-Рахманов.

Первый период с минимальным счетом остался за хозяевами, во втором и третьем ничего не изменилось. 1:0 — хабаровчане побеждают астанчан второй день подряд.

8 августа «Барыс» на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».

«Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 17:08 Дубакин (Гребенкин, Дрозг). В большинстве.

Вратари: Аликин — Гудачек.

Штраф: 12:12 (8:4, 0:4, 4:4).

Ранее сообщалось, что «Барыс» проиграл прямому конкуренту за плей-офф и последней команде КХЛ.