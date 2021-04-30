13:45, 30 Апрель 2021 | GMT +6
«Барыс» сделал квалификационные предложения ряду игроков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов ряду игроков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Предложены односторонние соглашения сроком на один год Кёртису Волку и Антону Сагадееву.
Валерий Орехов, Никита Клещенко, Дмитрий Гурков, Кирилл Панюков, Дмитрий Шевченко, Давид Муратов, Диас Гусейнов, Адам Евлоев, Максим Мусоров, Владислав Сайко и Иван Войтов получили предложения о заключении двухсторонних контрактов сроком на два года.