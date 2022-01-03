«Барыс» с разгромным счетом обыграл рижское «Динамо»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома сыграл против рижского «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Старченко-Вей-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд-Сагадеев-Юрчо; Асетов-Гурков-Петухов, Шайхмедденов.

Рижане относятся к аутсайдерам всего турнира и фаворитами были астанчане, которые открыли счет в концовке первого периода благодаря шайбе Романа Старченко (видео можно посмотреть ниже). Во втором Антон Сагадеев увеличил разрыв, сократил его Мартиньш Карсумс, но почти сразу вернул оформивший дубль Старченко. Заключительная двадцатиминутка осталась за хозяевами — 7:1.

Пятого января «Барыс» в Нур-Султане примет магнитогорский «Металлург».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Рига, Латвия) 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Шайбы:

1:0 — 16:41 Старченко (Вей, Савченко). В равенстве

2:0 — 22:19 Сагадеев (Данияр). В равенстве

2:1 — 32:35 Карсумс (Пуарье, Лорито). В равенстве

3:1 — 34:10 Старченко (Савицкий, Морроу). В равенстве

4:1 — 47:42 Берглунд (Юрчо, Орехов). В равенстве

5:1 — 48:38 Михайлис (Лилья). В равенстве

6:1 — 57:29 Михайлис (Волк). В большинстве

7:1 — 59:11 Савченко (Михайлис). В равенстве



Вратари: Ортио — Гудачек 00:00-48:01, Гросс 48:01-60:00

Штраф: 8:8 (0:2, 4:0, 4:6).





