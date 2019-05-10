«Барыс» решил подвести итоги сезона для каждого игрока клуба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-султанский «Барыс» подводит персональные итоги для игроков команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports. kz.

«Теперь сезон для всех игроков «Барыса» официально завершён. Мы хотим напомнить о том, как ребята из команды выступали в чемпионате КХЛ.

В ближайший месяц мы вспомним о каждом, кто надевал свитер «Барыса» в одиннадцатом сезоне КХЛ.

Начнём, конечно же, с нашего #1 Хенрика Карлссона», - гласит подпись к фото со статистикой голкипера в официальном Instagram казахстанского клуба.

Напомним, «Барыс» прошедший сезон завершил на стадии полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, уступив в пяти матчах омскому «Авангарду».