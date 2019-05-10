Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» решил подвести итоги сезона для каждого игрока клуба

10 Мая 2019 16:37 113
Поделиться:
«Барыс» решил подвести итоги сезона для каждого игрока клуба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-султанский «Барыс» подводит персональные итоги для игроков команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports. kz.

Новости по теме

Кокшетауский «Арлан» не сыграет в хоккейной Лиге чемпионов
Назван лучший игрок сборной Казахстана на ЧМ-2019 Премьер-министр РК принял участие в церемонии закрытия Чемпионата мира по хоккею-2019 Первого дивизиона

«Теперь сезон для всех игроков «Барыса» официально завершён. Мы хотим напомнить о том, как ребята из команды выступали в чемпионате КХЛ.

В ближайший месяц мы вспомним о каждом, кто надевал свитер «Барыса» в одиннадцатом сезоне КХЛ.

Начнём, конечно же, с нашего #1 Хенрика Карлссона», - гласит подпись к фото со статистикой голкипера в официальном Instagram казахстанского клуба.

Напомним, «Барыс» прошедший сезон завершил на стадии полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, уступив в пяти матчах омскому «Авангарду». 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив