17 Октября 2022, 22:22

«Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с нижегородским «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Сергиенко-Грэм, Луиc-Вей-Бракко; Мищенко-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Биграс-Григорьев, Кайыржан-Шестаков-Петухов; Данияр, Асетов-Гусейнов-Максимов.

В первом периоде команды обменялись шайбами, на взятие Кирилла Савицкого ответил Игорь Ларионов. Вторая часть игры ничего не изменила, а в заключительной двадцатиминутке итог подвели Алихан Асетов, Линден Вей и Антон Сагадеев. 4:1 — третья подряд победа «Барыса».

21 октября «Барыс» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 — 05:00 Савицкий (Михайлис). В равенстве

1:1 — 17:27 Ларионов (Воронин, Ян). В большинстве

2:1 — 45:16 Асетов (Максимов, Сагадеев). В равенстве

3:1 — 55:24 Вей (Михайлис). В большинстве

4:1 — 57:17 Сагадеев (Грэм). В равенстве

Вратари: Бояркин — Хуска

Штраф: 6:6 (4:0, 2:2, 0:4)

Фото: sports.kz