«Барыс» разгромно проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с ярославским «Локомотивом», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Ортио); Хетерингтон-Диц, Фрэттин-Вароне-Виделль; Сведберг-Блэкер, Шестаков-Волк-Лилья; Маклюков-Шалапов, Старченко-Сагадеев-Шевченко; Гайтамиров, Асетов-Гурков-Петухов, Мусоров.

Противостояние было принципиальным, ведь ярославцев возглавляет экс-наставник астанчан Андрей Скабелка. Уже на 11 секунде после броска Атте Охтамаа шайба отлетела от борта в Хенрика Карлссона и в ворота, довольно быстро хозяева увеличили счет усилиями Егора Аверина, однако Виктор Сведберг сократил разрыв, тем не менее первую часть команды завершили со счетом 3:1, отметился Андре Петерссон.

Во втором периоде хозяева за две с половиной минуты увеличили разрыв до счета 6:1, дубль у них оформил Петерссон, по одной отличились Денис Алексеев и Егор Коршков, после этого Карлссона сменил Йони Ортио.

Заключительная двадцатиминутка ничего не решала, но в ней ярославцы сумели забросить усилиями Владимира Ткачева, последним на табло записался Диллон Хетерингтон. 7:2 — «Локомотив» явно сильнее.

Следующий матч «Барыс» проведет 12 ноября в Нижнекамске против «Нефтехимика».

«Локомотив» (Ярославль, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 7:2 (3:1, 3:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 00:11 Охтамаа. В равенстве

2:0 — 04:04 Аверин (Алексеев Денис В.). В равенстве

2:1 — 14:42 Сведберг (Вароне, Фрэттин). В равенстве

3:1 — 18:00 Петерссон. В равенстве

4:1 — 31:14 Петерссон (Марченко, Алексеев Денис В.). В большинстве

5:1 — 31:43 Алексеев Денис В. (Аверин, Кудрявцев). В равенстве

6:1 — 33:49 Коршков (Охтамаа). В равенстве

7:1 — 44:53 Ткачёв Владимир А. (Рафиков). В равенстве

7:2 — 52:26 Хетерингтон (Мусоров). В равенстве

Вратари: Паскуале — Карлссон 00:00-33:49, Ортио 33:49-60:00

Штраф: 7:15 (0:2, 0:4, 7:9).