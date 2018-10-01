«Барыс» разгромил «Слован»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома разгромил «Слован» из Братиславы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Хозяева открыли счет на 18 минуте, когда отличился Шевченко. Во второй двадцатиминутке Михайлис и Волк закрепили преимущество астанчан. Итог - 3:0.

В предыдущем матче «барсы» уступили ЦСКА.

9 октября «Барыс» примет рижское «Динамо».