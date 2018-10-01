Новости
-
-
-
19:33 79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12:16 451
-
-
-
-
-
11:06 1290
-
-
-
-
-
-
-
«Барыс» разгромил «Слован»
7 Октября 2018 19:33 79
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома разгромил «Слован» из Братиславы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеСоздана профессиональная хоккейная команда «Актобе» «Барыс» проиграл в овертайме финалисту Кубка Гагарина
Хозяева открыли счет на 18 минуте, когда отличился Шевченко. Во второй двадцатиминутке Михайлис и Волк закрепили преимущество астанчан. Итог - 3:0.
В предыдущем матче «барсы» уступили ЦСКА.
9 октября «Барыс» примет рижское «Динамо».
Загрузка...
Читайте также
- Батыр Джукембаев отправил в нокаут мексиканца Патрисио Морено
- Хабиб победил Макгрегора на UFC 229
- Победитель по дзюдо на Кубок акима города определился в Атырау
- АФК «Кайрат» с первого места вышел в элитный раунд Лиги чемпионов
- Благотворительный забег в поддержку Галины Полевой прошел в Астане
- ФК «Кайрат» потерял шансы на чемпионство
Загрузка...