«Барыс» разбил фаворита в домашнем матче КХЛ

21 Ноября 2022, 22:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на десятой строчке Восточной конференции, а российский соответственно четвертой.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Бекетаев-Грэм, Савицкий-Вей-Михайлис; Мищенко-Ножье, Бракко-Сагадеев-Луис; Гайтамиров-Данияр, Кайыржан-Шестаков-Петухов; Григорьев, Асетов-Гурков-Муратов.

Первый период остался за хозяевами благодаря единственной шайбе Кирилла Савицкого. Во втором ничего не изменилось, все решал третий, где Джереми Бракко увеличил разрыв, но почти сразу соперник отыграл один гол, оставалось более десяти минут основного времени, и хозяева сумели довести игру до уверенной победы, дубль оформил Савицкий, а итог подвел Линден Вей — 4:1.

23 ноября «Барыс» дома примет казанский «Ак Барс».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 4:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 — 02:09 Савицкий (Михайлис, Ножье). В большинстве.

1:1 — 46:52 Бракко (Луис, Сагадеев). В большинстве.

2:1 — 48:34 Дроздов. В равенстве.

3:1 — 54:16 Савицкий (Михайлис, Вей). В равенстве.

4:1 — 59:43 Вей (Петухов, Данияр). В меньшинстве.

Вратари: Бояркин — Ежов.

Штраф: 8:8 (2:4, 4:2, 2:2).

Ранее сообщалось, что «Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»