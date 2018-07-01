«Барыс» расторг контракт с нападающим, сыгравшим свыше 100 матчей за клуб в КХЛ
31 Июля 2018 11:44 148
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» расстался с нападающим Владимиром Маркеловым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.
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За 3 сезона нападающий провел 112 матчей за «Барыс» в КХЛ. Маркелов являлся одним из ключевых игроков команды в меньшинстве, завершив минувший сезон с 47 блокированными бросками - лучший показатель среди нападающих команды и 7-й результат в Лиге.
Напомним, ранее «Барыс» расстался с двумя нападающими из системы клуба.
Ключевые слова: Спорт,
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