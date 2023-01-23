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«Барыс» проводит мачт КХЛ с «Металлургом» в Магнитогорске

23 Января 2023, 20:09
«Барыс» проводит мачт КХЛ с «Металлургом» в Магнитогорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Встреча «Барыса» с «Металлургом» проходит в Магнитогорске 23-го января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом»:

Гудачек (Бояркин);

Грант — Шалапов, Шевченко — Шестаков — Петухов;

Ножье — Мищенко, Рахманов — Сагадеев — Михайлис;

Грэм — Бекетаев, Луис — Борисевич — Бракко;

Данияр — Нургалиев, Кайыржан — Гурков — Асетов.

На данный момент казахстанский клуб занимает девятую строчку в Восточной конференции КХЛ с 52 очками, а «Металлург» идет на третьей позиции с 66 баллами.


Фото: hcbarys.kz

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