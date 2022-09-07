«Барыс» проведет выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 сентября «Барыс» проведет в Балашихе третий поединок выездной серии. Соперником казахстанцев будет «Витязь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Подольский коллектив довольно удачно начал новый сезон, выиграв два матча на старте чемпионата. В понедельник подопечные Вячеслава Буцаева одолели на домашнем льду «Салават Юлаев» — 3:2. Результативные броски в свой актив записали Илья Аркалов, Михаил Смолин и Владислав Кара. Вратарь Дмитрий Шикин отразил 37 бросков в створ. Наставник «Витязя» на пресс-конференции сообщил, что игра в исполнении его команды была не очень хорошая, но результат устроил.

«Барыс» в прошлом туре потерпел поражение от СКА — 1:3. После матча Андрей Скабелка отметил, что его подопечные провели достаточно хорошую работу в обороне, однако в атаке мало что получалось. Автором единственной шайбы в ворота питерцев стал Линден Вей, открывший свой снайперский счет в текущей регулярке. Андрей Шутов записал в свой актив 33 спасения. Первый матч после возвращения в «Барыс» провел Михаил Рахманов.

В минувшем сезоне «Витязь» и «Барыс» встречались однажды в Нур-Султане. Тогда победу со счетом 3:1 одержал коллектив из Подольска.

Диас Гусейнов вернулся в расположение «Барыса» и готовится к предстоящему поединку в общей группе.

Начало матча на «Арене Балашиха» имени Ляпкина в 22:00 по столичному времени.

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Фото: sports.kz











