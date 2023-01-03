«Барыс» проведет семь игр на домашней арене в январе

3 Января 2023, 03:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба ХК «Барыс» опубликовала расписание матчей команды на январь, передает МИА «Казинформ».

Семь матчей «Барыс» проведет на домашней арене. Первая игра состоится уже сегодня, 3 января, с «Металлургом». 12 января «Барыс» встретится с ЦСКА, 14 января – с «Нефтехимиком», 16 января – с «Сибирью». 25 января астанинский клуб примет «Северсталь», 27 января – «Трактор» и 29 января «Динамо МСК».

Еще семь игр запланированы на выезде. 5 и 6 января «Барыс» сыграет с «Амуром», 8, 9 января – с «Адмиралом», 19 января – с «Трактором», 21 января – с «Автомобилистом» и 23 января – с «Металлургом МГ».

Фото: пресс-служба ХК «Барыс».