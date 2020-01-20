«Барыс» проведет на выезде четыре матча

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб хоккейного клуба «Барыс» обнародовал список игроков, которые отправились в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В ходе поездки «Барыс» проведёт чеытре матча: в Хельсинки, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге. Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

21 января. «Йокерит» – «Барыс».

23 января. СКА – «Барыс».

25 января. «Салават Юлаев» – «Барыс».

27 января. «Автомобилист» – «Барыс».