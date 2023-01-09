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    07:34, 09 Январь 2023 | GMT +6

    «Барыс» проведет гостевой матч с «Адмиралом»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 9 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором владивостокский «Адмирал» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» Sports.kz.

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    Прямая трансляция матча «Адмирал» — «Барыс» начнется в 15:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    «Барыс» и «Адмирал» также играли между собой в воскресенье, 8 января: казахстанский клуб одержал выездную победу со счетом 5:1. Таким образом, после 49 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 48 очков; «Адмирал» набрал 55 очков за 48 игр. Стоит добавить, что «Адмирал» потерпел три поражения подряд.


    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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