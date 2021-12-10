«Барыс» проведет домашний матч КХЛ с «Куньлунем»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» проведёт второй матч за два дня. Сегодня подопечные Юрия Михайлиса скрестят клюшки с «Куньлунем». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Китайский коллектив прибыл в столицу Казахстана после трёх подряд поражений. В прошлом туре подопечные Ивано Занатты в результативном поединке уступили в Магнитогорске лидеру КХЛ «Металлургу» - 4:6. Свои снайперские счета пополнили Брэндон Ип, Клиффорд Пу, Алекс Рич и Лукас Локхарт. Вратарь Пэрис О’Брайен хоть и пропустил шесть шайб, но записал себе в статистику 35 отражённых бросков. Наставник пекинцев после матча сказал, что его команда сделала всё, что было в силах, однако в третьем периоде сказался класс соперника.

В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» располагается на 11-м месте. В 37 матчах пекинцы заработали 22 балла. Лучшим бомбардиром коллектива из Китая является форвард Спенсер Фу, который имеет на своём счету 27 (11+16) очков. В лазарете команды числятся защитники Никита Хлыстов и Джейк Челиос, а также защитник Зак Юйэнь.

«Барыс» вчера одержал уверенную победу над «Сочи» - 5:2. Дублем отметился Якоб Лилья, он четвёртым в команде перешагнул рубеж в 20 очков в сезоне. Ещё по разу отличились Алихан Асетов, Кирилл Савицкий и Роман Савченко, забросивший первую шайбу после возвращения в столицу Казахстана. Йони Ортио справился с 21 броском соперников, для него эта победа стала 50-й в Лиге. Главный тренер Юрий Михайлис отметил, что после нелепого пропущенного гола команда начала показывать ту игру, о которой был разговор на установке.

Благодаря этому успеху коллектив из Нур-Султана переместился на девятую строчку в турнирной таблице Востока (36 очков после 37 матчей). Отставание от идущего восьмым «Амура» составляет всего один балл при двух играх в запасе у «Барыса».

В октябре «Барыс» и «Куньлунь» уже встречались в Мытищах. Тогда хозяева на последних минутах ушли от поражения в основное время, но победу в серии буллитов вырвал казахстанский коллектив (2:1).

Начало матча на «Барыс-Арене» в 19:30 по столичному времени.