«Барыс» проведет домашний матч КХЛ против «Трактора»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Барыс» продолжает домашнюю серию КХЛ поединком с «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Челябинцы в прошлом туре на выезде переиграли «Авангард» (4:2). Авторами заброшенных шайб стали Алексей Бывальцев, Владимир Ткачев, лучший бомбардир команды Антон Бурдасов (19+23) и Никита Сошников. Вратарь Кирилл Устименко отразил 24 броска в створ. Анвар Гатиятулин выделил самоотдачу своих подопечных и заметил, что команде пока не хватает стабильности. За 55 матчей «Трактор» заработал 54 балла.

Столько же очков в копилке «Барыса», однако астанчане сыграли на два матча больше. В среду казахстанский коллектив уступил в серии буллитов «Северстали» (0:1). Юлиус Гудачек записал в свой актив 36 спасений. Андрей Скабелка несмотря на поражение поблагодарил своих игроков за работу.

Все три очных матча в текущем регулярном чемпионате остались за казахстанцами (3:1, 4:1, 3:2 ОТ).

Начало встречи на льду «Барыс-Арены» в 19:30 по столичному времени.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».