13 Октября 2022, 18:55

«Барыс» проведет домашний матч КХЛ против «Адмирала»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 октября «Барыс» проведет домашний поединок с «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Коллектив из Владивостока начал свое выездное турне с победы над «Сибирью» в Новосибирске — 4:2. Это первый матч в октябре, который «Адмирал» выиграл в основное время. Заброшенными шайбами отметились Глеб Зырянов, Рудольф Червени и Антон Берлев, оформивший дубль. Примечательно, что для Зырянова и Берлева эти голы стали первыми в сезоне. Вратарь Никита Серебряков отразил 32 броска в створ. Наставник команды Леонид Табиев оценил самоотдачу своих подопечных, а также отметил важность первой заброшенной в матче шайбы.

После 17 встреч «Адмирал» имеет в своем активе 16 баллов, это седьмое место на Востоке. Лучшим бомбардиром владивостокцев является защитник Либор Шулак (13 очков, 5+8), он входит в топ-3 самых результативных игроков своего амплуа в Лиге. В списке травмированных находятся защитники Ринат Валиев, Егор Рыков, а также нападающие Михаил Беляев и Святослав Гребенщиков.

«Барыс» во вторник потерпел дома довольно болезненное поражение от «Куньлуня». Астанчане нанесли в створ чужих ворот 28 бросков, однако ни один из них не стал результативным. Андрей Скабелка на пресс-конференции сообщил, что его команда не сработала ни по плану, ни по тактике и уступила сопернику в единоборствах.

Казахстанцы также провели 17 матчей и лишь на один балл опережают «Адмирал», что позволяет располагаться на шестой строчке в Восточной конференции. Лучший бомбардир астанчан Джереми Бракко (13 баллов, 5+8) «молчит» на протяжении последних трех игр. Дмитрий Гурков по-прежнему находится в лазарете.

В прошлом сезоне «Барыс» и «Адмирал» успели провести только одну очную встречу. Во Владивостоке победу отпраздновал коллектив из столицы Казахстана — 4:1.

Начало матча на льду «Барыс-Арены» в 19:30 по столичному времени.

Прямая трансляция на канале «Qazsport», сообщает пресс-служба клуба.

Фото: hcbarys.kz