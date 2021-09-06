«Барыс» провалил второй матч на старте сезона КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома сыграл против магнитогорского «Металлурга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Шалапов-Диц, Томас-Куник-Фрэттин; Альсинг-Мартинссон, Михайлис—Волк-Лилья; Данияр См.-Орехов, Старченко-Шестаков-Савицкий; Шайхмедденов-Мусоров, Асетов-Гурков-Петухов.

В первом периоде лучше были гости, только мастерство Йони Ортио спасло хозяев льда, а во втором уже сумел показать себя Юхо Олкинуора. В итоге к третьей двадцатиминутке команды добрались без заброшенных шайб, счет удалось открыть Якобу Лилья, но затем сравнял его Максим Карпов, а за полторы минуты до конца Андрей Чибисов принес победу гостям. 2:1 — сильнее «Металлург» и казахстанский клуб проигрывает второй матч на старте нового сезона.

8 сентября «Барыс» дома сыграет против хабаровского «Амура».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)



Шайбы:

1:0 — 41:07 Лилья (Михайлис, Волк). В равенстве

1:1 — 45:57 Карпов (Хультстрём, Коростелёв). В большинстве

1:2 — 58:31 Чибисов (Пашнин). В равенстве

Вратари: Ортио — Олкинуора

Штраф: 8:10 (2:4, 4:4, 2:2)