«Барыс» проиграл выездной матч КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с нижегородским «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Шестаков; Мищенко-Шалапов, Асетов-Савицкий-Шайхмедденов; Данияр, Максимов-Гусейнов-Петухов.

Первый период остался за хозяевами, в их составе отличился Игорь Ларионов. Во втором ничего не изменилось, все решала заключительная двадцатиминутка, где Егор Петухов выровнял положение, но соперник за три минуты до конца сумел вырвать победу — 3:1.

8 октября «Барыс» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 — 11:42 Ларионов (Конюшков, Ян). В равенстве.

1:1 — 45:20 Петухов (Мищенко). В равенстве.

2:1 — 57:19 Коваленко (Федотов). В равенстве.

3:1 — 58:12 Ян (Хуска). В равенстве, в пустые ворота .

Вратари: Хуска — Бояркин.

Штраф: 6:6 (2:4, 2:2, 2:0).