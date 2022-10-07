РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:31, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» проиграл выездной матч КХЛ

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с нижегородским «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Шестаков; Мищенко-Шалапов, Асетов-Савицкий-Шайхмедденов; Данияр, Максимов-Гусейнов-Петухов.

    Первый период остался за хозяевами, в их составе отличился Игорь Ларионов. Во втором ничего не изменилось, все решала заключительная двадцатиминутка, где Егор Петухов выровнял положение, но соперник за три минуты до конца сумел вырвать победу — 3:1.

    8 октября «Барыс» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

    «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

    Шайбы:

    1:0 — 11:42 Ларионов (Конюшков, Ян). В равенстве.

    1:1 — 45:20 Петухов (Мищенко). В равенстве.

    2:1 — 57:19 Коваленко (Федотов). В равенстве.

    3:1 — 58:12 Ян (Хуска). В равенстве, в пустые ворота .

    Вратари: Хуска — Бояркин.

    Штраф: 6:6 (2:4, 2:2, 2:0).

    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!