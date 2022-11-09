«Барыс» проиграл второй подряд домашний матч в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги сыграл дома с подольским «Витязем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Мищенко-Ножье, Луис-Вей-Савицкий; Гайтамиров-Грэм, Бракко-Шапю-Петухов; Бекетаев-Шалапов, Кайыржан-Сагадеев-Шестаков; Данияр, Максимов — Гурков-Асетов.

Первый период остался за гостями, в их составе отметился Владислав Кара, во втором ничего не изменилось, все решала заключительная двадцатиминутка, где Кара увеличил разрыв, но довольно быстро Аркадий Шестаков его сократил, Александр Яремчук снова убил интригу, а Динмухамед Кайыржан забрасывал последним — 2:3, казахстанский клуб проиграл второй подряд поединок в столице Казахстана.

11 ноября «Барыс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Витязь» (Подольск, Россия) 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Шайбы:

0:1 — 07:09 Кара (Яремчук, Волгин). В равенстве

0:2 — 40:37 Кара (Валенцов). В равенстве

1:2 — 42:08 Шестаков (Сагадеев). В равенстве

1:3 — 48:00 Яремчук (Бородкин, Головков). В равенстве

2:3 — 54:37 Кайыржан (Данияр, Бекетаев). В равенстве



Вратари: Бояркин — Дорожко

Штраф: 8:8 (4:2, 2:4, 2:2).