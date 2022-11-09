РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:53, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» проиграл второй подряд домашний матч в КХЛ

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги сыграл дома с подольским «Витязем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Мищенко-Ножье, Луис-Вей-Савицкий; Гайтамиров-Грэм, Бракко-Шапю-Петухов; Бекетаев-Шалапов, Кайыржан-Сагадеев-Шестаков; Данияр, Максимов — Гурков-Асетов.

    Первый период остался за гостями, в их составе отметился Владислав Кара, во втором ничего не изменилось, все решала заключительная двадцатиминутка, где Кара увеличил разрыв, но довольно быстро Аркадий Шестаков его сократил, Александр Яремчук снова убил интригу, а Динмухамед Кайыржан забрасывал последним — 2:3, казахстанский клуб проиграл второй подряд поединок в столице Казахстана.

    11 ноября «Барыс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Витязь» (Подольск, Россия) 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

    Шайбы:
    0:1 — 07:09 Кара (Яремчук, Волгин). В равенстве
    0:2 — 40:37 Кара (Валенцов). В равенстве
    1:2 — 42:08 Шестаков (Сагадеев). В равенстве
    1:3 — 48:00 Яремчук (Бородкин, Головков). В равенстве
    2:3 — 54:37 Кайыржан (Данияр, Бекетаев). В равенстве

    Вратари: Бояркин — Дорожко
    Штраф: 8:8 (4:2, 2:4, 2:2).



    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!