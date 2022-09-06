«Барыс» проиграл второй матч подряд на старте сезона КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграл на выезде с санкт-петербургским СКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Савицкий-Вей-Луис; Биграс-Шалапов, Михайлис-Сагадеев-Шестаков; Мищенко-Григорьев, Асетов-Гурков-Петухов; Семин-Кайыржан, Рахманов-Гусейнов-Шайхмедденов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором хозяева сумели отметиться дважды, на что ответил Линден Вей. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где хозяева закрепили свой успех. 3:1 — победа россиян и второе поражение казахстанцев на старте сезона.

7 сентября «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем».





Фото: пресс-службы ХК «Барыс»



