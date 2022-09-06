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    05:50, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» проиграл второй матч подряд на старте сезона КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграл на выезде с санкт-петербургским СКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Савицкий-Вей-Луис; Биграс-Шалапов, Михайлис-Сагадеев-Шестаков; Мищенко-Григорьев, Асетов-Гурков-Петухов; Семин-Кайыржан, Рахманов-Гусейнов-Шайхмедденов.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором хозяева сумели отметиться дважды, на что ответил Линден Вей. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где хозяева закрепили свой успех. 3:1 — победа россиян и второе поражение казахстанцев на старте сезона.

    7 сентября «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем».


    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»



    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей для mail.ru
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