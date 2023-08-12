«Барыс» проиграл второй матч на турнире в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» сыграл второй матч на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО-2023», который проходит в Казани, с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав на игру: Паскуале (Шутов) — Гайтамиров — Грант ©, Савицкий (А) — ЛаБейт — Барбер; Скленичка — Ножье, Муратов — Шестаков — Оберг; Нургалиев — Данияр, Старченко (К) — Борисевич — Кайыржан; Диханбек — Шалапов, Асетов (А) — Омирбеков — Шайхмедденов; Гурков.

На 13-й минуте первого периода нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов вывел свою команду вперед. Однако на третьей минуте второго периода Батырлан Муратов сравнял счет. В третьем периоде «Трактору» удалось вновь выйти вперед благодаря шайбе Макисма Шабанова. Итог — 2:1 в пользу команды из Челябинска.

Как сообщалось, 10 августа «Барыс» проиграл ярославскому «Локомотиву».

Последний матч на турнире «Барыс» проведет 13-го августа против казанского «Ак Барса» в 20:00 по времени Астаны.

«Трактор» (Челябинск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 2:1 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 12:41 Кравцов. В равенстве

1:1 — 22:50 Муратов (Скленичка, Савицкий). В большинстве

1:2 — 47:22 Шабанов (Ясинский, Кирпичников). В равенстве.

Вратари: Паскуале — Подскребалин.