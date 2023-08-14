«Барыс» проиграл все матчи и стал последним в группе на турнире в Казани
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Грант, Бракко-ЛаБейт-Оберг; Гайтамиров-Ножье, Муратов-Шестаков-Барбер; Нургалиев-Данияр, Савицкий-Борисевич-Шайхмедденов; Полохов-Шалапов, Асетов-Омирбеков-Рахманов; Кайыржан.
Уже в первом периоде в воротах Эдди Паскулае побывали две безответные шайбы. Во второй части игры хозяева довели счет до 3:0. Только когда на табло появились 4:0, астанчане сумели забросить дважды, дубль оформил Аркадий Шестаков, но затем казанцы снова увеличили разрыв — 5:2.
Таким образом, «Барыс» проиграл все матчи в группе на турнире, ранее казахстанский клуб уступил ярославскому «Локомотиву» и челябинскому «Трактору» с одинаковым счетом 1:2.
«Ак Барс» (Канань, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).