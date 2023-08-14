«Барыс» проиграл все матчи и стал последним в группе на турнире в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче на предсезонном хоккейном турнире «Кубок TANECO» в Казани астанинский «Барыс» сыграл с хозяевами из «Ак Барса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Грант, Бракко-ЛаБейт-Оберг; Гайтамиров-Ножье, Муратов-Шестаков-Барбер; Нургалиев-Данияр, Савицкий-Борисевич-Шайхмедденов; Полохов-Шалапов, Асетов-Омирбеков-Рахманов; Кайыржан.

Уже в первом периоде в воротах Эдди Паскулае побывали две безответные шайбы. Во второй части игры хозяева довели счет до 3:0. Только когда на табло появились 4:0, астанчане сумели забросить дважды, дубль оформил Аркадий Шестаков, но затем казанцы снова увеличили разрыв — 5:2.

Таким образом, «Барыс» проиграл все матчи в группе на турнире, ранее казахстанский клуб уступил ярославскому «Локомотиву» и челябинскому «Трактору» с одинаковым счетом 1:2.

«Ак Барс» (Канань, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).