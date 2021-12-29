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«Барыс» проиграл в последнем матче года «Салавату Юлаеву» в Нур-Султане

29 Декабря 2021 21:54
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«Барыс» проиграл в последнем матче года «Салавату Юлаеву» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Старченко-Вей-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Альсинг, Берглунд-Сагадеев-Юрчо; Шайхмедденов, Асетов-Гурков-Петухов.

Первый период остался за гостями благодаря шайбу Сергея Шмелева. На старте второго Линден Вей выровнял положение, но почти сразу Шмелев оформил дубль. Все решала заключительная двадцатиминутка, где ничего существенно не изменилось. 2:1 — казахстанцы проигрывают последний матч 2021 года.

3 января «Барыс» дома встретится с рижским «Динамо».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 12:51 Шмелев (Кулёмин, Науменков). В равенстве.

1:1 — 23:08 Вей (Морроу, Юрчо). В большинстве.

1:2 — 27:03 Шмелев (Кадейкин). В равенстве.

Вратари: Ортио — Шарыченков.

Штраф: 6:10 (6:4, 0:6, 0:0).


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