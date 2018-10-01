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«Барыс» проиграл в овертайме финалисту Кубка Гагарина
3 Октября 2018 21:53 116
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл дома действующему финалисту Кубка Гагарина - московскому ЦСКА, передает СИА «SPORTINFORM».
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Первый период прошел без голов. А во втором гости усилиями Блажиевского добились успеха.
В начале третьей двадцатиминутки Акользин восстановил равновесие. На 56-й минуте Андронов вновь вывел ЦСКА вперед, но, за минуту до конца основного времени Боченски сравнял счет.
Игра перешла в овертайм, в котором Капризов принес победу ЦСКА - 3:2.
Ранее астанчане одержали три победы подряд. ЦСКА же выиграл в седьмой раз кряду.
Ключевые слова: Спорт,
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