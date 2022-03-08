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    19:35, 07 Март 2022 | GMT +6

    «Барыс» проиграл в четвертом матче плей-офф КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Савицкий-Вей-Шестаков; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд-Куник-Юрчо; Данияр, Шайхмедденов-Сагадеев-Петухов, Кайыржан.

    Казахстанскому клубу нужно было выигрывать, чтобы положение в серии не стало совсем плачевным, однако в первом периоде сперва дубль оформил Денис Зернов, а только затем отметился Линден Вей. Вторая часть игры снова превратилась в бенефис россиян, они забросили трижды, сократить разрыв удалось Якобу Берглунду. Заключительная двадцатиминутка ничего не изменили. 5:2 — сильнее магнитогорцы, которые уже в следующем поединке могут оформить выход в следующий раунд плей-офф.

    9 марта команды сойдутся в Магнитогорске.

    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

    Счет в серии: 1:3

    Шайбы:

    0:1 — 05:08 Зернов (Карпов, Дронов). В равенстве

    0:2 — 11:32 Зернов (Маклюков, Хультстрём). В равенстве

    1:2 — 15:21 Вей. В большинстве

    1:3 — 21:24 Зернов (Карпов). В равенстве

    1:4 — 22:42 Дронов (Майе, Лайпсик). В равенстве

    1:5 — 35:16 Виделль. В равенстве

    2:5 — 37:06 Берглунд (Куник, Морроу). В равенстве

    Вратари: Ортио — Кошечкин

    Штраф: 10:16 (4:6, 6:4, 0:6).


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