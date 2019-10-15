«Барыс» проиграл третий подряд матч «Адмиралу» в сезоне КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Барыс» в Нур-Султане принимал владивостокский «Адмирал», пишет Sports.kz.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне и оба раза уверенные победы одерживал российский клуб. Третий поединок получился весьма упорным, первые два периода остались без заброшенных шайб, да и выдались не особо интересными. Заключительная двадцатиминутка была весьма быстрой и большим количеством моментов, но это не принесло результата. Игра перешла в овертайм, где уже на первой минуте гости вырвали победу. 1:0 — сильнее «Адмирал».

16 октября «Барыс» примет рижское «Динамо».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — 60:24 Юнг (Бакош, Альмквист). В равенстве

Вратари: Паскуале — Олкинуора

Штраф: 8:8 (2:2, 4:4, 2:2, 0:0)