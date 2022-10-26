«Барыс» проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ
Перед стартом поединка российский клуб занимал десятое место в Восточной конференции, а казахстанский располагался на пятом.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Данияр, Савицкий-Шестаков-Петухов; Сергиенко-Шалапов, Максимов-Сагадеев-Рахманов; Бекетаев, Кайыржан-Гусейнов-Асетов.
Первый период с минимальным перевесом выиграли хозяева, во втором они забросили еще две, после чего Юлиуса Гудачека сменил Никита Бояркин, но к третьей части игры омские хоккеисты вели уже в четыре шайбы. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, но «Авангард» не остановился и снова отметился на табло, доведя счет до 6:0. Астанинский коллектив проиграл третий поединок подряд.
27 октября «Барыс» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».
«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 — 02:31 Буше (Ткачёв). В равенстве
2:0 — 23:06 Найт (Ткачёв, Буше). В равенстве
3:0 — 25:22 Ткачёв (Буше). В равенстве
4:0 — 35:47 Найт (Ткачёв, Буше). В равенстве
5:0 — 45:41 Брюквин (Дергачёв). В равенстве
6:0 — 57:22 Найт (Буше, Ткачёв). В равенстве
Вратари: Демченко — Гудачек 00:00-25:22, Бояркин 25:22-60:00
Штраф: 8:6 (2:2, 4:4, 2:0).
Фото: пресс-службы ХК «Барыс»