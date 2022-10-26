«Барыс» проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб занимал десятое место в Восточной конференции, а казахстанский располагался на пятом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Данияр, Савицкий-Шестаков-Петухов; Сергиенко-Шалапов, Максимов-Сагадеев-Рахманов; Бекетаев, Кайыржан-Гусейнов-Асетов.

Первый период с минимальным перевесом выиграли хозяева, во втором они забросили еще две, после чего Юлиуса Гудачека сменил Никита Бояркин, но к третьей части игры омские хоккеисты вели уже в четыре шайбы. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, но «Авангард» не остановился и снова отметился на табло, доведя счет до 6:0. Астанинский коллектив проиграл третий поединок подряд.

27 октября «Барыс» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».

«Авангард» (Омск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 02:31 Буше (Ткачёв). В равенстве

2:0 — 23:06 Найт (Ткачёв, Буше). В равенстве

3:0 — 25:22 Ткачёв (Буше). В равенстве

4:0 — 35:47 Найт (Ткачёв, Буше). В равенстве

5:0 — 45:41 Брюквин (Дергачёв). В равенстве

6:0 — 57:22 Найт (Буше, Ткачёв). В равенстве

Вратари: Демченко — Гудачек 00:00-25:22, Бояркин 25:22-60:00

Штраф: 8:6 (2:2, 4:4, 2:0).





Фото: пресс-службы ХК «Барыс»