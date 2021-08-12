«Барыс» проиграл «Сарыарке» на старте Кубка Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Кубка Президента Казахстана в Нур-Султане астанинский «Барыс» сыграл с карагандинской «Сарыаркой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый период остался полностью за гостями, в их составе отметились Данила Ларионов и Владислав Кулиев. Во втором сократил разрыв Кристиан Томас, но почти сразу Данила Анаховский его вернул и тут же отметился Коди Куник. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Кулиев оформил дубль, а итог подвел Мэттью Фрэттин. 4:3 — побеждают карагандинцы.
Сегодня «Сарыарка» сыграет с усть-каменогорским «Торпедо», а «Барыс» померится силами с китайским «Куньлунь Ред Стар».
«Барыс» — «Сарыарка» 3:4 (0:2, 1:2, 1:1)
Шайбы:
0:1 — 06:11 Ларионов. В равенстве
0:2 — 19:28 Кулиев (Голоднюк, Данияр). В равенстве
1:2 — 23:29 Томас (Фрэттин, Куник). большинстве
1:3 — 27:33 Аноховский (Рахманов, Безруков). В равенстве
2:3 — 35:15 Куник (Диц). В большинстве
2:4 — 44:55 Кулиев (Данияр). В равенстве
3:4 — 58:16 Фрэттин (Томас). В равенстве
Вратари: Ортио — Еремеев
Штраф: 12:6 (4:0, 6:4, 2:2).
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