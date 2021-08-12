+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» проиграл «Сарыарке» на старте Кубка Президента РК

12 Августа 2021 07:12
Поделиться:
«Барыс» проиграл «Сарыарке» на старте Кубка Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Кубка Президента Казахстана в Нур-Султане астанинский «Барыс» сыграл с карагандинской «Сарыаркой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Челлендж в поддержку паралимпийцев запустили в Казахстане
Непобежденный казахстанский боксер проведет самый большой бой за карьеру Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто «Шахтер» достиг исторического для Казахстана результата в еврокубках

Первый период остался полностью за гостями, в их составе отметились Данила Ларионов и Владислав Кулиев. Во втором сократил разрыв Кристиан Томас, но почти сразу Данила Анаховский его вернул и тут же отметился Коди Куник. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Кулиев оформил дубль, а итог подвел Мэттью Фрэттин. 4:3 — побеждают карагандинцы.
Сегодня «Сарыарка» сыграет с усть-каменогорским «Торпедо», а «Барыс» померится силами с китайским «Куньлунь Ред Стар».
«Барыс» — «Сарыарка» 3:4 (0:2, 1:2, 1:1)

Шайбы:
0:1 — 06:11 Ларионов. В равенстве
0:2 — 19:28 Кулиев (Голоднюк, Данияр). В равенстве
1:2 — 23:29 Томас (Фрэттин, Куник). большинстве
1:3 — 27:33 Аноховский (Рахманов, Безруков). В равенстве
2:3 — 35:15 Куник (Диц). В большинстве
2:4 — 44:55 Кулиев (Данияр). В равенстве
3:4 — 58:16 Фрэттин (Томас). В равенстве
Вратари: Ортио — Еремеев
Штраф: 12:6 (4:0, 6:4, 2:2).




Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Челлендж в поддержку паралимпийцев запустили в Казахстане
Непобежденный казахстанский боксер проведет самый большой бой за карьеру
Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто
«Шахтер» достиг исторического для Казахстана результата в еврокубках
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
3 Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
4 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
5 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
6 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Читайте также
Как протекает коронавирус у детей, рассказали в столичном горздраве
Непобежденный казахстанский боксер проведет самый большой бой за карьеру
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив